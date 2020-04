Des anciens talents de The Voice reprennent 'We are the world' en hommage aux victimes du Coronavirus et du personnel soignant © Tous droits réservés

Ce jeudi 2 avril, Silva a dévoilé une reprise de "We are the world" sur sa page Facebook. L'artiste a invité 60 chanteurs et musiciens belges confinés a l'accompagner sur ce titre. Parmi eux, d'anciens talents de The Voice Belgique et de The Voice Kids.

"Un message de courage et d'espoir"

A l'initiative de l'artiste Silva, plus de 60 chanteurs et musiciens belges se sont réunis dans un clip vidéo hors du commun sur le titre "We are the world" de Michael Jackson. Le musicien a choisi cette chanson pour rendre hommage aux victimes de la pandémie du COVID-19 ansi qu'au personnel soignant, en première ligne face à ce virus. "Un petit message de courage, de force et d'espoir pour tous", écrit Silva en légende de la vidéo.

Les ancients talents participent au collectif

Parmi les artistes qui donnent de la voix dans cette vidéo, Sandra Kim, Wendy Nazaré, mais aussi d'anciens talents de The Voice Belgique. En effet, on retrouve, Mégan Giart, candidate emblématique de la saison 1 de The Voice Belgique et Laurence Demain, candidate lors de la saison 4 dans l'équipe de Chimène Badi. Les plus jeunes ont également participé au collectif, tels qu'Anouk et Etyan, candidats de la première saison de The Voice Kids !

"We are the world" : hymne d'espoir

Le titre "We Are The World" a été écrit et composé par Michael Jackson et Lionel Richie en 1985. Les deux chanteurs ont sorti cette chanson en compagnie de 46 artistes sous le collectif "USA for Africa". L'objectif était de collecter des fonds pour lutter contre la famine en Ethiopie. Pari réussi puisque le titre s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires. En 2010, la chanson est reprise par une nouvelle génération de chanteurs pour venir en aide, cette fois, aux victimes du séisme en Haïti.