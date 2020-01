Découvrez le portrait de Mathis, le plus jeune talent de The Voice Kids

Le portrait de Mathis - The Voice Kids - Blind 3 - 19/01/2020 Mathis a 8 ans et habite à Grez-Doiceau. Il est le plus jeune talent à participer à cette saison de The Voice Kids. Le jeune garçon fait de la danse classique depuis ses 6 ans. Mathis précise que faire de la danse quand on est un garçon "au début, c'est toujours un peu difficile parce qu'on se dit qu'on est le seul garçon, que ça va être compliqué et qu'on va se moquer", mais "ça passe !" Lors d'un voyage en Italie, Mathis a chanté "Libérée Délivrée" de la Reine des Neiges en boucle pendant les deux jours de trajet. Depuis, il ne peut s'arrêter de chanter et c'est pour cela qu'il tente sa chance à The Voice Kids. Rationnel, il précise que si les coachs ne se retournent pas, il attendra ses 18 ans pour participer à nouveau au concours !