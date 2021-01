David, le leader des 2MAD, devient le chorégraphe de The Voice Belgique

En 2009, Il crée le 2MAD DANCE CENTER , une école danse, avec Mélanie Robert. À partir de là, le chorégraphe a participé a plein d'aventures diverses. Il a notamment remporté la première saison de " Belgium's got talent " avec sa troupe en 2012. Plus récemment, il était responsable de chorégraphies des éditions 2020 des DMA et de la cérémonie des Magritte du Cinéma .

C'est officiel ! The Voice Belgique dispose d'un nouveau chorégraphe en la personne de David Vandenplas . Celui qui a fondé l'école de danse et le groupe 2MAD , créera les tableaux et chorégraphies lors des lives de la saison 9 en compagnie de ses danseurs.

