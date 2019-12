Dans son nouveau clip, Matteo Terzi vous emmène aux 4 coins de la Belgique

On a découvert Matteo Terzi en janvier 2019 lors des Blind Auditions de la 8ème saison de The Voice Belgique . A l’issue de cette audition, le chanteur italien récoltait les quatre buzz des coachs et choisissait d’intégrer l’équipe de Typh Barrow . Quelques semaines plus tard, nous le retrouvions en finale aux côtés de Charlotte Foret, la grande gagnante. Depuis, le finaliste trace sa route en Belgique.

Ce vendredi 29 novembre, Matteo sort le clip de son single " Between Us ", un morceau pop chanté en anglais et italien qui raconte la nécessité que nous avons aujourd’hui de reconstruire nos relations face à face et non pas à travers les réseaux sociaux. Un clip tourné aux quatre coins de la Belgique où l’on retrouve Matteo et son histoire d’amour entre Durbuy, Bruges, Liège et la côte belge.