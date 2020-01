Dans "Prezy et les Oufs", l'animateur vous fait découvrir les coulisses de The Voice Kids

The Voice Kids vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h20 sur La Une et un numéro inédit de "Prezy et les Oufs" juste après l'émission.

Prezy et les OUFs - Les coulisses (1/8) - 07/01/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme The Voice Kids en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Dans la family room, Prezy retrouve les jeunes talents pour dialoguer avec eux, par groupes de deux ou trois. Ils abordent ensemble l’expérience et les apprentissages qu’ils vivent ensemble durant la première saison de The Voice Kids afin de la partager avec les fans d’OUFtivi. Cette rencontre permet aux jeunes talents d’exprimer leurs émotions, leurs attentes, leurs expériences dans une ambiance sympathique et complice.

Chaque mardi après The Voice Kids, nous retrouvons Prezy dans "Prezy et les Oufs" où il vous fait découvrir les coulisses de l'émission en compagnie des jeunes talents.

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.