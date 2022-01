Daniel fait un carton avec sa reprise étonnante de "Pookie" lors des Blinds de The Voice Belgique

Daniel chante "Pookie" d'Aya Nakamura - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind Auditions -... Lors des Blind Auditions, le candidat propose une reprise étonnante de "Pookie" d’Aya Nakamura. Black M est le premier à se retourner et bloque BJ Scott. Typh Barrow et BJ Scott se retournent peu de temps après. Christophe Willem aussi. Daniel récolte donc 4 buzz et une standing ovation à la fin de son audition ! Lorsque Black M lui demande la raison du choix de cette chanson, le candidat rétorque : "J’aime bien surprendre et être surpris. Et peut-être pour faire un pont entre ma génération et les plus jeunes. On aurait tendance à discréditer ce genre de langage, et même ce genre de personne. Alors que c’est l’évolution de la langue, de la musique et de la chanson !". C’est avec Typh Barrow que Daniel décide de continuer l’aventure de The Voice Belgique. En route vers les K.O !