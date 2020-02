Dadju interprète "Ma vie" lors de la finale de The Voice Kids - The Voice Kids - La finale -... Dadju, chanteur français ayant déjà collaboré plusieurs fois avec Vitaa était un des invités exceptionnels de la finale de The Voice Kids. Après avoir aidé son amie coach lors des Battles, il a accompagné les coachs et les finalistes lors de la chanson d’ouverture de cette grande finale. Dadju en a également profité pour interpréter son single « Ma vie » sur la scène de The Voice Kids. Le chanteur a tenu à féliciter les jeunes talents :« à leur âge, je ne serai pas capable de faire ça (…) le seul conseil que j’ai à leur donner c’est d’être sûr de soi et d’essayer de croire en soi, s’ils sont en finale c’est qu’ils ont le talent nécessaire »