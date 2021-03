Coup de théâtre dans The Voice Belgique : les coachs dérogent aux règles pour une candidate !

Les coachs changent les règles de The Voice pour Jennifer - The Voice Belgique - Saison 9 - Duels... Pour cette dernière soirée des duels de la saison 9 de The Voice, les coachs devaient choisir les derniers candidats de leurs équipes qui pourraient accéder aux grands directs. Jonas et Jennifer composaient le dernier duel à fouler le ring, dans l’équipe de Typh Barrow. Il ne restait qu’une seule place dans l’équipe de la coach. Les autres coachs avaient tous des équipes complètes et ils avaint déjà volé deux talents chacun. "On déroge à la règle…. On va nous engueuler dans les oreillettes mais tu le mérites" Après une prestation de feu sur la chanson "Chainsmoking" de Jacob Banks, Typh Barrow devait choisir le dernier candidat qui rejoignait les lives de The Voice Belgique. La coach devait faire un choix crucial et elle a décidé de poursuivre l’aventure avec Jonas. Bien que toutes les équipes soient au complet, les coachs de The Voice Belgique ont refusé de voir partir Jennifer. Ils ont tous buzzé pour voler la candidate. "On déroge à la règle… On va nous engueuler dans les oreillettes mais tu le mérites" lui a lancé Henri PFR. Jennifer a dû choisir entre Henri PFR, Loïc Nottet et BJ Scott. Elle est donc la dernière candidate à intégrer les lives de The Voice 2021 et décide de choisir Henri PFR comme nouveau coach !