[Concours] The Voice Belgique et "Tous en scène 2" vous offrent un voyage à New York !

À l’occasion de la sortie du film "Tous en Scène 2" et de la diffusion de la saison 10 de The Voice Belgique, nous vous donnons la possibilité de remporter un séjour pour deux personnes à New York dont un accès à une comédie musicale sur Broadway !

" Tous en scène 2 " sort le 22 décembre prochain. Dans ce nouvel opus, le koala Buster Moon et sa troupe d’animaux se préparent à offrir un spectacle éblouissant dans la capitale mondiale du divertissement. Il n’y a qu’un seul problème : il doit trouver et persuader la vedette de rock la plus solitaire au monde de les rejoindre. Au générique, on retrouve la chanteuse Jenifer, mais aussi Camille Combal ou Lola Dubini, qui ont prêté leurs voix aux personnages hauts en couleur de ce film !

Cette sortie coïncide avec la diffusion de la saison 10 de The Voice Belgique ! Cette saison anniversaire verra également une ribambelle d’artistes monter sur scène ! Pour l’occasion, The Voice et "Tous en scène 2" vous offrent l’opportunité de remporter un séjour pour deux personnes à New York dont un accès à une comédie musicale mythique de Broadway !

Tentez votre chance en répondant au questionnaire ci-dessous avant le jeudi 23 décembre à 23h59. Le gagnant sera prévenu personnellement dans les prochaines semaines.

Attention : en cas de victoire, ce voyage pour 2 personnes à New York sera à réserver avant le 28/02/2022 via la régie publicitaire de la RTBF et selon les disponibilités des vols et respecter les mesures sanitaires en vigueur pour voyager vers les Etats-Unis.