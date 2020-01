Concours : Tentez de remporter vos places pour assister à la finale de The Voice Kids

Saisissez cette dernière chance pour venir applaudir les kids en personne et en compagnie de nos trois coachs, Slimane, Vitaa, et Matthew Irons. Un moment unique de l'aventure à ne pas manquer !

La grande finale de The Voice Kids sera enregistrée ce dimanche 26 janvier à 17h au sein du studio 40 de la RTBF. Envie d'applaudir les six finalistes de Slimane, Vitaa et Matthew Irons ? Tentez de remporter quatre places pour y assister en participant au concours ci-dessous.

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.