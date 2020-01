Comment sera élu le gagnant de The Voice Kids ?

Le gagnant sera choisi par un panel de 100 personnes présentes dans le public via vote électrique. Ces 100 personnes ont été recrutées par une boite spécialisée pour ce genre d'événement. Elles sont donc totalement indépendantes au programme et ne connaissent en aucun cas de près ou de loin les candidats et famille de l’émission.

Cette saison étant particulière, le concours accueille la première version Kids du programme. Habituellement, les direct se déroulent les mardis soir et terminent à des heures assez tardives. Pour ces raisons liées aux bien-être et à l'aisance des enfants, aucune émission ne sera retransmise en direct. C'est pour cela qu'aucun vote par sms ne pourra se faire.

Pour la première fois dans l'histoire de The Voice, la finale de The Voice Kids ne sera pas retransmise en direct. Par conséquent, il n'y aura pas de vote par sms. Comment le gagnant sera-t-il élu ? Nous vous l'expliquons !

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.