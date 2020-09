Colour : le clip de Typh Barrow réalisé au Japon

Notre coach Typh Barrow frappe très fort avec son nouveau clip ! Depuis le succès de RAW (n°1 à sa sortie en janvier 2018 et sacré disque d’or), Typh Barrow n’a pas cessé de tourner, remplissant des salles de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes !

© Tous droits réservés En janvier 2020, elle nous dévoilait son second album Aloha. Un album créé pour et avec le public ! ALOHA n'était pas seulement un album de musique mais aussi un voyage extraordinaire, une aventure humaine écrite les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Vous n'êtes surement pas passé à côté de Replace et Doesn't Really Matter, les deux premiers singles de l'album. Des titres qui ont raisonné sur toutes les radios. Ensuite il y a eu Aloha ! Un succès qui n'a rien d'étonnant pour un titre qui respire la liberté et le voyage. Pour commencer, Typh Barrow avait écrit cette chanson chez elle devant son piano sans penser à la suite. Une chose était certaine; elle ne se voyait pas interpréter le refrain. Elle était à la recherche d'une voix habitée, rare, qui viendrait de très loin. Francois Leboutte son producteur lui propose alors Gulaan. Cette voix envoûtante a participé à l'édition française de The Voice. Il est surtout une "super star en Nouvelle-Calédonie, qui a une magnifique carrière" estime Typh Barrow. Typh est allée à la rencontre de Gulaan. Une rencontre magique entre deux langues et deux cultures.

Avec Colour le voyage continue

Aloha est un album organique, de la naissance des chansons à leur enregistrement. L'artiste impressionne en élevant encore son niveau dans tous les compartiments de jeu. Chaque titre nous apporte son lot de surprises ! Ce 7 septembre, nous découvrons le clip du titre Colour. Un single qui nous emmène encore une fois à l'autre bout du monde. Cette fois-ci, le clip a été tourné au Japon. Tout aussi efficaces que le très pop Replace et le percutant Doesn’t Really Matter, le funky Colour aborde le problème du racisme et Damn ! You’re Bad (rugueux et rocailleux), sur fond de Django Unchained, évoque l’esprit des bons films des années 70. Un titre qui fait du bien et qui colle parfaitement à notre époque. La couleur est ma nature, je suis fière d'être moi" Embarquez sans plus attendre pour ce voyage dont le fil rouge reste la voix soul unique et la griffe musicale qui n’appartient qu’à Typh Barrow.

Typh Barrow sera le 15 octobre à la RockHal, le 16 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, le 20 et le 21 octobre au Cirque Royal. Et enfin, les 29, 30 et 31 octobre au Forum de Liège. Toutes les informations sur www.typhbarrow.net/live