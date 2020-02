Christophe Maé et Dadju sont les invités de la grande finale de The Voice Kids

Retrouvez Christophé Maé et Dadju lors de la finale de The Voice Kids ce mardi 25 février sur La Une et Auvio .

Lors de la finale de la première saison de The Voice Kids qui se déroulera ce mardi 25 février dès 20h20 sur La Une et Auvio, deux chanteurs d'exception seront conviés sur scène. En effet, Christophe Maé et Dadju viendront interpréter leurs derniers singles sur la scène de The Voice Kids. Dadju , ami de Vitaa , était déjà présent lors du coaching des Battles où il a donné de nombreux conseils aux jeunes talents. Le rappeur préféré des enfants interprétera son nouveau titre intitulé 'Ma vie' ainsi que la collégiale d'ouverture en compagnie des talents et des coachs. Christophe Maé , quant à lui, chantera son dernier tube 'Casting' sur la scène de la finale.

La finale de la première saison de The Voice Kids se déroulera ce mardi 25 février dès 20h20 sur La Une et Auvio. Pour l'occasion, Christophe Maé et Dadju soutiendront les jeunes talents sur scène.

Christophé Maé et Dadju sont les invités de la finale de The Voice Kids © BELGA

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.