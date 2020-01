Chiarissa et sa voix "atypique" surprennent les coachs de The Voice Kids

Pour son audition derrière les célèbres fauteuils rouges, Chiarissa a décidé d'interpréter "Mon vieux" de Daniel Guichard. Elle a choisi cette chanson en guise d'hommage à son grand-père. Slimane a été le premier à s'être retourné. Matthew, quant à lui, a attendu la fin de la chanson pour se retourner. Vitaa, même si elle ne s'est pas retournée, a été assez surprise qu'une fille se cachait derrière cette voix. Matthew a expliqué : "la raison pour laquelle j'ai buzzé ? C'est parce que tu as une voix atypique !", un avis que partage également Slimane : "ta voix, c'est un cadeau". Finalement, Chiarissa a choisi de poursuivre l'aventure en compagnie de Slimane ! Elle est donc le dernier talent à compléter l'équipe du coach. Bienvenue dans The Voice Kids, Chiarissa !

Chiarissa chante "Mon Vieux" de Daniel Guichard - The Voice Kids - Blind 4 - 28/01/2020 Pour son audition derrière les célèbres fauteuils rouges, Chiarissa a décidé d'interpréter "Mon vieux" de Daniel Guichard. Elle a choisi cette chanson en guise d'hommage à son grand-père. Slimane a été le premier à s'être retourné. Matthew, quant à lui, a attendu la fin de la chanson pour se retourner. Vitaa, même si elle ne s'est pas retournée, a été assez surprise qu'une fille se cachait derrière cette voix. Matthew a expliqué : "la raison pour laquelle j'ai buzzé ? C'est parce que tu as une voix atypique !", un avis que partage également Slimane : "ta voix, c'est un cadeau". Finalement, Chiarissa a choisi de poursuivre l'aventure en compagnie de Slimane ! Elle est donc le dernier talent à compléter l'équipe du coach. Bienvenue dans The Voice Kids, Chiarissa !

Pour son audition derrière les célèbres fauteuils rouges, Chiarissa a décidé d'interpréter "Mon vieux" de Daniel Guichard . Elle a choisi cette chanson en guise d'hommage à son grand-père. Slimane a été le premier à s'être retourné. Matthew, quant à lui, a attendu la fin de la chanson pour se retourner. Vitaa, même si elle ne s'est pas retournée, a été assez surprise qu'une fille se cachait derrière cette voix. Matthew a expliqué : "la raison pour laquelle j'ai buzzé ? C'est parce que tu as une voix atypique !", un avis que partage également Slimane : "ta voix, c'est un cadeau". Finalement, Chiarissa a choisi de poursuivre l'aventure en compagnie de Slimane ! Elle est donc le dernier talent à compléter l'équipe du coach. Bienvenue dans The Voice Kids , Chiarissa !

Chiarissa a 13 ans et vient de La Louvière. Inscrite dans une école de comédie musicale, elle jongle donc entre ses cours de chant, de théâtre, de danse classique et du hip hop. D’ailleurs, c’est la directrice de cette école qui lui a suggéré de s’inscrire au casting de The Voice Kids .

Chiarissa et sa voix "atypique" surprend les coachs de The Voice Kids © Jean-Michel Byl

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.