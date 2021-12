Charles : une voix "unique" dans The Voice Belgique

Le best of de la saison 8 de The Voice Belgique - The Voice Belgique fête ses 10 ans - 21/12/2021 The Voice Belgique a pour slogan : "là où naissent les étoiles" et la saison 8 en est le parfait exemple avec une galaxie de talents brillants ! Sur le banc des coachs Matthew Irons, Slimane et Vitaa accueillent Typh Barrow qui remplace son amie BJ Scott. Les coachs se livrent un combat sans merci durant les premières émissions afin d'obtenir les meilleurs talents dans leurs équipes respectives. La bataille entre eux atteint son paroxysme lors de l'audition d'une jeune fille de 17 ans : Charlotte Foret, une des plus grandes voix et future gagnante de The Voice Belgique !