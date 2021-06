Cats on Trees : les coachs ont sorti un titre et ça vaut le détour !

Nina au piano, Yohan à la batterie, voilà toute l’alchimie de Cats on Trees ! Le morceau s’appelle " Please Please Please ". Un titre touchant et bienveillant avec un message précis : accepter l'autre personne dans votre vie telle qu'elle est, y compris tous ses défauts.

Leurs deux premiers albums, sortis en 2013 et 2018, ont eu un énorme succès, d'énormes résultats en diffusion, suivis d'une tournée. Le duo français compte à ce jour plus de 75 millions de streams.

Ce dernier single annonce l’arrivée d’un troisième album prévu pour octobre. Un album qui promet d’être un réel succès. Il sera produit par le britannique Liam Howe que l’on connait comme producteur de Lana Del Rey, Adele, Ellie Goulding et bien d’autres…Ce n’est pas tout. Pour le mixage de cet album, les Cats on Trees travaille en collaboration avec Mark "Spike" Stent (Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, Ed Sheeran, …)

Please Please Please, un morceau dont le titre nous rappelle le célèbre Please please me des Beatles et dont le style musical du refrain nous fait penser à ABBA. Un titre nostalgique et rêveur qui nous offre également un clip épatant.

Découvrez ce titre