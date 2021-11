Carnet rose : Maureen Louys est maman pour la première fois !

Comme prévu, et alors que les tournages de l’émission débutaient, Maureen et son compagnon Valentin ont annoncé l’arrivée du petit Achille ce dimanche 31 octobre 2021 . Né à 18h01 ce dimanche, Achille pèse 3,7 kg et mesure 52 cm. Un bébé en parfaite santé qui vient combler ses jeunes parents de bonheur !

"New Life New love": C’est avec ces quelques mots que Maureen Louys , animatrice emblématique de The Voice Belgique a annoncé l’arrivée de son premier enfant.

