Camille rend les coachs "heureux" avec cette reprise d’Edith Piaf

Camille chante "La vie en rose" d'Edith Piaf - The Voice Kids - Blind 3 - 21/01/2020 Camille a chanté " La Vie en Rose " d’Edith Piaf lors de son blind. Une des plus belles chansons d’amour de l’histoire de la chanson française. Avant de se retourner, les coachs ont dit qu’ils appréciaient le vibrato de la jeune fille. Après avoir longuement hésité, les trois coachs se sont retournés à la fin de sa prestation. Son mouchoir lui a porté bonheur ! " Tu m’as fait voyager. Tu m’as rendu super heureux ! Et si tu sais rendre les gens heureux quand tu chantes, c’est un don incroyable ! " a commenté Matthew qui la supplie de rejoindre son équipe. " Tu nous as tous captivés ", a ajouté Vitaa. "Tu es la chose la plus mignonne qui soit venue sur ce plateau "a conclu Slimane. Camille a finalement choisi Vitaa, la coach féminine de l’aventure The Voice Kids !