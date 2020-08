Blanche : un concert au Musée Magritte

© Tous droits réservés

Blanche c'est une 4ème place au Concours Eurovision de la chanson en 2017, une candidate qui a marqué The Voice Belgique, des millions de vues sur Youtube et surtout des prestations magiques et envoutantes. Tout comme celle qu'elle vous propose ce lundi !

En mai 2020 et après trois années de préparation, la jeune belge nous présentait, Empire, son premier album. On y découvrait des morceaux riches en arrangements, nuancé dans ses rythmes et garni de thèmes diversifiés. Son style indie-pop est bel et bien toujours présent.