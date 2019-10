Blanche chantera au Palais Royal pour les 18 ans de la princesse Elisabeth

Pour fêter sa majorité, l’héritière du trône de Belgique aura droit à une cérémonie avec des prises de parole, un mini-concert pour violon par Lorenzo Gatto et Sylvia Huang, la présence d’autres jeunes qui fêtent leurs 18 ans ainsi qu’un spectacle de l’école royale de Ballet d’Anvers et une prestation de l'ancienne candidate de The Voice Belgique. Véronique Barbier sera aux commandes de cette cérémonie en direct sur La Une dès 10h !

Depuis sa participation à la 5ème saison de The Voice Belgique , Blanche ne cesse d'être sollicitée pour participer à des événements prestigieux. En 2017, la jeune femme représente la Belgique lors du Grand Concours Eurovision de la chanson où elle termine en 4ème position avec la chanson "City Lights". Ensuite, elle remporte deux D6bels Music Awards en 2018 dans les catégories "Pop" et "Révélation". Elle reçoit également deux Mia's lors de la cérémonie organisée par la VRT. Egalement récompensée au niveau européen, Blanche reçoit un prix lors de la cérémonie des European Border Breakers Award (EBBA) aux Pays-Bas.

