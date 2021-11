Black M, de son vrai nom Alpha Diallo, est un rappeur et chanteur français, membre du groupe historique Sexion d’Assaut. À la suite de l’immense succès du collectif, il décide de se lancer dans une carrière solo avec la rage de triompher et obtient une nouvelle fois de nombreuses récompenses. Ses albums "Les Yeux Plus Gros que le Monde" et "Eternel Insatisfait" deviennent respectivement disque de diamant et double disque de platine. Ses tournées le mèneront aux quatre coins de la France et par-delà ses frontières. Il ravira également ses fans grâce à la sortie de duos légendaires avec de grands artistes comme Shakira, GIMS, Soprano et Bigflo & Oli.



Aujourd’hui, installé comme artiste de renom, très suivi sur les réseaux sociaux et écouté partout dans le monde, Black M symbolise ce grand écart entre hits populaires à destination du grand public et titres techniques pour connaisseurs, nostalgie et avant-gardisme, rap conscient et rap dansant. Il conserve une énergie sans faille et met un point d’honneur à partager le plus possible avec son public.