Black M : "Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’artistes qui refuseraient d’être coach dans The Voice"

Après avoir révolutionné le paysage du rap français, l’artiste phénomène Black M se lance à la recherche de la plus belle voix de Belgique en étant l’un des quatre coachs de la saison 10 de The Voice aux côtés de Christophe Willem, BJ Scott et Typh Barrow. Celui qui aura bientôt un fauteuil rouge à son nom donne ses premières impressions sur ce nouveau rôle.

Bienvenue dans la Voice Family ! Pourquoi avoir accepté d’être un des quatre coachs The Voice Belgique ? Pour plein de raisons ! Je trouve qu’en Belgique il y a énormément de talents. Je peux citer des noms comme le grand Stromae, Angèle, Damso et moi-même j’ai signé un artiste belge dans mon label. Il s’appelle Soul B et il fait du rap. La Belgique, ça me parle en termes de musique ! Puis The Voice, c’est une aventure ! Je ne pense qu’il y a beaucoup d’artistes qui refuseraient d’être coach à The Voice. C’est une nouvelle aventure qui vaut le coup d’être vécue !

Tu as des amis qui ont déjà été coachs de The Voice… Oui, en France il y a eu Soprano. Slimane, Vitaa, BigFlo et Oli en Belgique. Ils m’ont dit d’accepter, que ce n’était que du bonheur… Que du "plus" dans une carrière, que ce n’est que de l’enrichissement musical et humain. J’ai déjà commencé à leur demander des conseils !

Entre la sortie de ton nouvel album, le retour de ton groupe Sexion d’Assaut, et ton nouveau rôle de coach, ton planning risque d’être très chargé… C’est génial car on a tellement été calme à cause du covid ! A un moment donné j’avais l’impression de ne plus avoir de métier. Et là, que ça reparte dans tous les sens… J’adore ça !

Quel genre de voix pourrait faire retourner ton fauteuil rouge plus facilement ? Je pense que ce seront les voix atypiques ! Les voix qui chantent juste mais en plus de ça, si elles sortent du lot, je me retournerai rapidement !

De plus en plus de rappeurs se présentent aux castings de The Voice. Toi qui viens de la musique urbaine, penses-tu les convaincre plus facilement de rejoindre ton équipe ? Je ne sais pas si c’est un avantage mais je pense que je vais apporter ma touche ! Je ne suis pas forcément dans le chant, mais plus dans le feeling de la scène, comment tu prends place sur la scène, le charisme, c’est le jeu de mots avec les rimes et l’interprétation. De toute façon, j’écoute beaucoup d’autres styles que le rap. Le chant me parle aussi, je vais fonctionner au feeling !

Quel coach seras-tu ? Je me pose encore la question… Mais je pense que ça va déprendre de qui j’aurais en face de moi. Par exemple, si je travaille avec une personne très timide, mon caractère va la pousser à s’ouvrir. A l’inverse, si je vois quelqu’un qui a énormément de charisme, je vais me faire tout petit !

Tu as un alter ego "Black Shady" qui apparaît de temps en temps sur tes titres, est-ce qu’il pourrait apparaître sur un fauteuil rouge de The Voice ? Il va peut-être intervenir (RIRES) ! J’en parlais justement lors de la rencontre avec l’équipe de The Voice Belgique, mon directeur artistique disait qu’il était certain que j’allais avoir un côté fou sur le plateau !

Vous souhaitez faire partie des talents de la saison 10 ? La passion de la scène vous anime et vous avez envie de partager une expérience musicale et humaine inédite dans l’équipe d’un des quatre coachs de la saison 10 ? N’hésitez plus, les auditions en ligne sont désormais ouvertes sur notre site. A cappella ou accompagné d’un instrument de musique, seul ou à plusieurs, tout est possible. Vous avez également la possibilité de soumettre une candidature pour une autre personne. Alors ne soyez pas timide et lancez-vous dans l’aventure ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à rejoindre notre FAQ via ce lien.