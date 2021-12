Black M, coach de The Voice Belgique, partage d’adorables clichés à l’occasion de son anniversaire !

Sur ces clichés, on peut apercevoir des photos prises tout au long de sa vie dont certains avec Léa Djadja , avec qui il est en couple depuis 12 ans. Ce papa de deux enfants a également partagé des photos de son enfance sur lesquelles on le voit très jeune, en compagnie de sa petite sœur. Dans le texte qui accompagne ses photos, le rappeur fait notamment allusion au retour de son groupe, qui l’a rendu célèbre, la Sexion d’Assaut mais aussi à son prochain album studio qui sortira dans le courant de l’année 2022. Joyeux anniversaire Black M !

Dès ce mardi 28 décembre à 20h15 sur La Une , les téléspectateurs pourront découvrir les premiers pas de Black M en tant que coach de The Voice Belgique . A la veille de cette nouvelle expérience, le rappeur fête son anniversaire. Pour célébrer ses 37 ans, le coach a partagé des clichés intimes sur Instagram accompagnés du message suivant : "37 ans aujourd’hui ???? 12 ans avec Madame ❤️ 2 enfants dont une qui dicte ma vie???? 10 ans plus tard de retour avec la sexion ???? 4 eme album solo. Tout ça pour 2022 inch’Allah !!!"

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.