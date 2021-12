Black M, coach de la nouvelle saison de The Voice : "Je pense que les meilleurs talents se trouvent dans mon équipe"

Alors que son groupe mythique Sexion d’Assaut vient de se reformer pour un nouvel album, Black M fait partie des quatre coachs de la saison 10 de The Voice Belgique. Dès le mardi 28 décembre sur La Une, la légende du rap francophone partira à la recherche de la plus belle voix de Belgique aux côtés de Typh Barrow, Christophe Willem et BJ Scott. Quelles sont ses impressions ? Black M se confie !

Les tournages des Blinds ont déjà été enregistrés. Est-ce que tu as été surpris par les talents belges ? Énormément ! D’ailleurs, dans la Team Black M, a été celle qui a été la plus lente à se constituer mais je pense que les meilleurs talents se trouvent dans mon équipe…

Comment font les talents pour te convaincre de buzzer ? Alors écoute, je vais vraiment au feeling et au ressenti quand c’est un truc magique qui se passe. Je ne peux même pas forcément l’expliquer. C’est quand vraiment ça me parle, quand ça me donne des frissons et que d’un seul coup ça me touche en plein cœur. C’est la magie de la musique.

2 images BJ Scott, Typh Barrow, Christophe Willem et Black M sont les quatre coachs de la nouvelle saison de The Voice © Thomas Braut

Peux-tu déjà donner un avant-goût de ton équipe aux téléspectateurs qui sont impatients de voir les premières Blind Auditions de The Voice ? Mon équipe est très féminine. J’ai plus de femmes que d’hommes. J’ai beaucoup de chanteuses à voix, des chanteuses qui se rapprochent plus de ce que j’écoute mais pas forcément de la musique que je fais. J’ai même une chanteuse de K-pop ! J’aime tous les talents que j’ai sélectionnés et c’est vraiment éclectique !

On ressent un côté familial depuis le début

Comment se passe la cohabitation avec les autres coachs ? Très bien. Avec Christophe, on a été très bien accueillis. BJ et Typh sont mortelles ! On ressent un côté familial depuis le début et c’est ce qui compte, je pense ! On est vraiment en phase les uns avec les autres.

Lequel de tes collègues est le plus redoutable, selon toi ? Au début, je serais parti sur BJ. Mais au fur-et-à-mesure, Christophe a commencé à se retourner sur les mêmes talents que moi… C’était très chiant (rires). Mais ils sont tous redoutables parce que je me suis fait bloquer par les trois !

Est-ce important pour toi de représenter la musique urbaine dans un programme comme The Voice ? Oui, c’est une fierté parce que ce n’est pas souvent le cas. En réalité, ça montre que l’urbain commence à bien se placer dans l’univers musical. D’ailleurs, on ne le dit pas assez souvent, mais c’est la musique urbaine qui fait les plus gros chiffres en termes de ventes. Amener ce côté urbain dans des émissions comme The Voice, ça popularise encore plus ce style.

►►► À lire aussi : The Voice Belgique fête ses 10 ans : les coachs et les talents vous font revivre les plus grands moments !

Quels conseils comptes-tu donner à tes talents pour qu’ils profitent de l’aventure au maximum ? Je dis souvent une phrase que j’aime bien dire aux talents qui viennent d’arriver et qui vont peut-être pas rester tout au long de l’aventure : " T’inquiète pas. Tu ne perds rien du tout. En fait, c’est que du ‘plus’. Si à un moment donné, tu quittes l’aventure, ce n’est pas grave. Tu auras appris un tas de choses ". Moi, c’est comme ça que je vois The Voice !

Retrouvez Black M dans la saison 10 de The Voice Belgique dès ce mardi 28 décembre à 20h20 sur La Une et Auvio.