Black M : 9 choses à savoir sur le nouveau coach de The Voice !

La 10e saison de The Voice Belgique débarque bientôt sur vos écrans. Nouveau venu parmi les coachs, Black M prendra place dans les célèbres fauteuils rouges aux côtés de Christophe Willem, BJ Scott et Typh Barrow. Quelques semaines avant le début des tournages de cette saison anniversaire, l’équipe de The Voice Belgique vous propose de revenir sur 9 moments clés de la carrière du rappeur.

Après avoir révolutionné le paysage du rap français, l’artiste phénomène Black M se lance à la recherche de la plus belle voix de Belgique. De son vrai nom Alpha Diallo, l’interprète de "Sur ma route" partagera son expérience aux nouveaux talents de The Voice Belgique en essayent de remporter le précieux trophée de cette saison 10 ! Après plus de 15 années de carrière, le rappeur a vécu plusieurs anecdotes…

1. Il a démarré sa carrière avec Sexion d’Assaut

Black M a commencé sa carrière en collaborant avec le collectif Sexion d’Assaut. Ensemble, les rappeurs rencontrent un important succès avec leur premier album "L’école des points vitaux". L’opus est certifié disque d’or seulement trois semaines après sa sortie et propulse le groupe sur le devant de la scène. Au même titre que Gims, Black M s’affirme comme l’un des leaders de Sexion d’Assaut. Alors que les hits "Désolé" ou "Wati By Night" sont encore dans toutes les têtes, le groupe annonce la sortie d’un nouvel album intitulé "L’apogée" qui est synonyme de consécration ! Preuve de ce succès, Black M et son groupe remportent deux NRJ Music Awards en 2013 avant d’annoncer leur scission. En 2021, le groupe annonce sa reformation pour quelques dates, notamment au Festival Les Ardentes en juillet 2022.

2. Son premier album a été certifié disque de diamant

En 2014, après avoir quitté Sexion d’Assaut, Black M dévoile la sortie de son premier album solo "Les Yeux Plus Gros Que Le Monde" bien accueilli par la presse. Porté par des tubes comme "Mme Pavoshko", "Sur Ma Route" et "La légende Black", le disque devient rapidement disque de diamant. En septembre de la même année, l’artiste français annonce la sortie d’une réédition de son album, intitulée "Le Monde Plus Gros Que Mes Yeux", dont est issu le hit "Je garde le sourire".

3. Il a un alter ego qui s’appelle Black Shady

Black M a un alter ego qui répond au nom de Black Shady. Plus virulent que Black M, son alter ego aime s’amuser avec des punchlines et surjoue dans l’ego-trip. Après être apparu dans plusieurs titres de Sexion d’Assaut, Black Shady interprète également des titres sur des albums de Black M comme "Black Shady, Pt 3" ou "Black Shady, Pt 4" qui figure sur le dernier album du rappeur.

4. Il fait partie de la troupe des enfoirés depuis 2020

Depuis 2020, Black M a rejoint les Enfoirés qui se produisent en concert au profit de l’association caritative des Restos du Cœur, créée par Coluche. Avant de prendre part aux spectacles, l’artiste a participé au clip "Liberté" en 2016 à l’occasion des 30 ans des Restos du Cœur.

5. Il a chanté la b.o d’un film qui a cartonné au box-office

Parallèlement à la musique, Black M s’intéresse également au cinéma. En 2015, il participe à la bande originale du film "Les Nouvelles Aventures d’Aladin". Pour l’occasion, il enregistre le titre "Le Prince Aladin" en duo avec l’humoriste Kev Adams qui est également devenu un des plus grands succès du rappeur. Le film a notamment cartonné au box-office avec plus de 4 millions d’entrées en France.

6. Il a créé une mini-série qui suit son quotidien

Depuis le mois de juillet dernier, Black M a dévoilé la mini-série "Al’Family" sur ses réseaux-sociaux. Sous forme de vlogs, le chanteur permet aux internautes de le suivre dans son quotidien : de ses concerts, en passant par des studios d’enregistrements à ses vacances en famille.

3 images Black M lors de la cérémonie des Victoires de la Musique en 2015 © BERTRAND GUAY

7. Il a reçu des récompenses internationales

En 2014, le clip de "Sur ma route" remporte le Trace Urban Music Awards du meilleur clip de l’année. Celui de "Mme Pavoshko" remporte le même prix à la cérémonie des NRJ Music Awards. L’année suivante, Black M est élu meilleur artiste français de l’année aux MTV Europe Music Awards. Toujours en 2015, il remporte la même récompense lors des Kids Choice Awards en Californie.

8. Il a enregistré un duo avec Shakira

Pour son album "Eternel insatisfait", Black M a proposé à Shakira d'enregistrer le titre "Comme moi" en duo avec lui. A sa grande surprise, la star colombienne a accepté. Black M a seulement réalisé la collaboration avec la chanteuse lors de leur rencontre durant le tournage du clip. Il a d'ailleurs raconté l'ambiance de ce tournage du clip qui cumule désormais plus de 28 millions de vues sur YouTube :" Je n'y ai pas cru avant qu'elle ne débarque sur le tour­nage. Elle est arri­vée à ma droite et m'a dit en français : "Bonjour, je suis Shakira !". Heu… ouais, je sais ! (Rires) On s'est fait une acco­lade et il y a eu tout de suite un super bon feeling ".

9. Il a rencontré sa femme sur le tournage d’un clip

En 2009, le rappeur rencontre Léa Djadja sur le tournage du clip de "Wati Bon Son" qu’il enregistrait avec son collectif Sexion D’Assaut. Maquilleuse professionnelle, la jeune femme était chargée de maquiller les artistes présents sur le tournage : "Quand je suis arrivé, un membre de la Sexion nous a interdit d’adresser la parole à la maquilleuse. J’ai trouvé Léa très jolie. Nous nous sommes regardés même si elle vous dira le contraire. Les autres membres se sont plaints, elle passait trop de temps à me maquiller". Coup de foudre absolu entre la maquilleuse et le rappeur, ils ne se sont plus quittés depuis et sont parents de deux jeunes enfants. En 2020, il lui dédie la chanson "Léa" et il lui fait vivre une Saint-Valentin de rêve dans le clip de ce morceau.

3 images Black M et sa femme, Léa Djadja lors des NRJ MUSIC AWARDS en 2016 © AFP or licensors

Retrouvez Black M aux côtés de Typh Barrow, BJ Scott et Christophe Willem très bientôt dans la saison 10 de The Voice Belgique.