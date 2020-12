BJ Scott : "Quel plaisir de retrouver la grande famille de The Voice Belgique"

Absente lors de la saison 8, BJ Scott retrouve sa place de coach à The Voice Belgique aux côtés de Typh Barrow, Loïc Nottet, et Henri PFR. Comment se passe son retour dans son célèbre fauteuil rouge ? La plus américaines des chanteuses belges se confie.

Coach emblématique de The Voice Belgique, tu as été absente lors la dernière saison. Est-ce que The Voice t’a manqué ? Oui, bien sûr. The Voice c’est comme une famille. C’est un grand plaisir de me retrouver à nouveau entourée de personnes que je connais depuis 10 ans. Ce sont de belles retrouvailles. Et puis, il y a les petits nouveaux qu’on apprend à connaître. Certes, les circonstances sont moins chaleureuses que d’habitudes à cause des règles sanitaires mais ça fait plaisir de retrouver la famille The Voice et de découvrir de nouvelles voix.

Ça se passe comment avec les nouveaux coachs ? Ca se passe bien ! Je les connais quand même un peu, à part Henri que je connais moins mais qui se révèle être un coach redoutable. Je connais très bien Loïc et Typh donc je crois que notre complicité va se ressentir à l’antenne. On va un peu se chamailler pour les talents mais on va surtout blaguer !

Tu es celle qui a le plus d'expérience en tant que coach à The Voice Belgique. Quel est ton plus souvenir parmi toutes ces saisons ? C’est quand Loïc a intégré mon équipe lors la saison 3. Il n’y a rien à faire, ça restera un de mes plus beaux souvenirs. Cet instant nous a apporté tellement de choses à tous les deux. Au moment où il m’a choisie comme coach, ma vie a changé. Depuis, Loïc est devenu quelqu’un de très important pour moi.

Qu'est-ce que ça te fait de retrouver Loïc à tes côtés, en tant que coach ? Ça me rend tellement fière ! Je suis fier de lui car il mérite cette place. Il a travaillé comme un fou depuis toutes ces années et il a acquit énormément d’expérience. En tant que coach, il va pouvoir montrer d’autres facettes de lui-même. C’est désormais un des plus grands chanteurs de Belgique donc sa place de coach à The Voice Belgique est totalement justifiée.

Après avoir appuyé autant de fois sur le buzzer, qu’est-ce qui peut encore te pousser à te retourner sur un talent ? Il faut que la voix me plaise, c’est ‘The Voice’ après tout ! La durée d’une Blind Audition est très courte, donc il faut que je trouve une petite fibre, quelque chose de différent en un minimum de temps. L’émotion et l’authenticité me font me retourner facilement aussi !

Retrouvez la saison 9 de The Voice Belgique dès le mardi 29 décembre sur La Une et Auvio.