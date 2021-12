BJ Scott, coach légendaire de The Voice : "la Belgique ne cesse de me surprendre"

The Voice Belgique célèbre ses 10 ans et BJ Scott fête ses 10 ans dans The Voice ! La coach emblématique était l’une des premières à occuper un des célèbres fauteuils rouges lors de la première saison du programme. Le mardi 28 décembre 2021, la chanteuse américaine retrouve son fauteuil dans les Blind Auditions de la saison 10 aux côtés de Typh Barrow , Black M et Christophe Willem . Toujours aussi fière des talents belges, BJ se confie sur cette saison anniversaire.

Je crois que c’est toujours la même passion de partager, découvrir des talents et jouer au jeu de l’émission. The Voice c’est surtout une grande camaraderie. Au bout de presque une décennie, j’ai tissé des liens dans les coulisses et dans l’équipe technique et ça fait vraiment plaisir de les retrouver aussi.

Oh oui, j’ai encore eu de belles surprises durant les tournages de cette saison 10 ! La Belgique ne cesse de me surprendre ! Maintenant, on a des gens qui viennent des autres pays. Soit, ils sont ici pour leurs études, soit ils déménagent en Belgique et veulent tenter leur chance. Et ça, c’est quand même un beau compliment de voir que des gens ont envie de venir en Belgique. Ils viennent ici pour apprendre des choses et tirer des leçons de notre pays. Je pense qu’on a une certaine réputation…

Et comment ça se passe avec les autres coachs cette saison ?

Oh my god, quelle alchimie ! On est vraiment en osmose ! On a vraiment découvert très vite qu’on avait des traits de caractère compatibles. On aime chacun rigoler et on a tous les quatre beaucoup d’autodérision. On peut chacun rire de soi-même et taquiner les autres. Il n’y a pas d’ego mal placé et c’est particulièrement fun cette année ! Je pense qu’on est plus des potes que des collègues.

