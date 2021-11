Dès 2011, B.J. Scott intègre le jury de The Voice Belgique. Son

accent country et ses phrases désormais cultes l’ont hissée au rang de coach préférée de l’émission. Beverly Jo Scott c’est une voix exceptionnelle, une auteure-compositrice de talent et une show-woman hors norme.

Née en Alabama, bercée par les sonorités du blues, du gospel, de la country et du rock, B.J. décide très jeune de sillonner l’Amérique. Les chemins mouvementés de cette éternelle vagabonde la conduiront finalement à s’installer en Europe et en Belgique. Elle y joue tout d’abord dans la rue, dans les bars, puis dans les clubs et très vite, la sensibilité de son extraordinaire voix la fait remarquer du public et des professionnels.



Beverly Jo a aussi produit 6 albums studio, 3 live et 2 DVD, tout en multipliant les collaborations avec de nombreux artistes tels que Maurane, Typh Barrow, Paul Personne, Bertignac, Cabrel, Souchon, Lavilliers, Axel Bauer, Higelin, Zap Mama, Adamo, Toots Tielmans, Elliot Murphy, Niagara, Eddy Mitchell, Deep Forest, Chamfort, Sam Moore, ARNO, ainsi que Loïc Nottet avec qui elle a co-écrit son premier succès Rhythm Inside et leur dernier tube "Start It From The End".

Elle anime le BJ’s Sunday Brunch sur Classic 21 et une séquence dans l’émission culturelle Plan Cult. Après avoir remporté la saison dernière avec son talent, Jérémie Makiese, BJ nous fera-t-elle un doublé à l’occasion de cette saison anniversaire ?