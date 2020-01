Avec sa reprise de Lady Gaga, Anouk laisse Slimane sans voix

Anouk chante "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga - The Voice Kids - Blind 1 - 03/01/2020 Pour son audition, Anouk a choisi de chanter "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga, issue de la bande originale du Film "A Star is Born". Les trois fauteuils des coachs se retournent durant sa prestation. Si Matthew trouve qu'elle a "une voix hors pair", Vitaa la met en garde "ne te trompe pas de coach (…) , je rêve d’avoir un talent comme toi dans mon équipe ". Quant a Slimane, il est resté sans voix. Il le prouve en commentant la prestation d'Anouk grâce à des messages écrits sur des feuilles de papier. Sans succès pour l’interprète de " Ça va ça vient " puisque la jeune fille décide de poursuivre l’aventure en intégrant l’équipe de Matthew Irons.