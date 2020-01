Avec "Le chant des sirènes", Valentin met des étoiles dans les yeux de Slimane

Valentin chante "Le Chant des Sirènes" des Fréro Delavega - The Voice Kids- Blind 3 - 21/01/2020 Lors des Blind Auditions, Valentin a choisi d’interpréter "Le chant des sirènes " des Frero Delavega, un duo qui a déjà participé à la version française de The Voice. Slimane était le premier à se retourner, et il a supplié Vitaa et Matthew de ne pas se retourner ! Slimane a été finalement le seul à se retourner. Vitaa rassure Valentin : "Je suis convaincue que vous allez faire des trucs de dingue ". Le jeune candidat a souhaité faire monter sa sœur pour interpréter " VersuS " du duo de coachs. Une belle fin de blind pour le jeune candidat ! Bienvenue dans l’aventure The Voice Kids, Valentin !