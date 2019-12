Avec "Avant toi", Vitaa et Slimane vous offrent une balade romantique dans les rues de Paris

Pour clôturer cette année de succès, Slimane et Vitaa sortent le clip du single " Avant toi ". Une ballade romantique en piano voix qui ne peut que charmer le public. Tourné de nuit dans les rues de Paris, ville de l'amour, le clip de deux coachs de The Voice Kids apporte un peu de douceur à l'approche des fêtes de fin d'années.

2019 se termine en beauté pour Slimane et Vitaa . Depuis la sortie de leur album "VersuS" en août, le duo d'artistes multiplie les succès. Rapidement devenu disque d'or en Belgique et disque de platine en France, cet album lie les deux complices à tout jamais. Des tubes comme "Ca va ça vient" et "VersuS", Un NRJ Music Award, une première saison de The Voice Kids en tant que coachs, une prochaine tournée en 2020 presque soldout : tout réussi depuis que les deux artistes ont décidé de s'unir.

"Avant toi", le nouveau clip de Slimane et Vitaa, les deux coachs de The Voice Kids Capture d'écran Youtube

