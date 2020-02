Avant la grande finale, les talents de The Voice Kids s'éclatent à Efteling !

Sadia, Anouk, Océana, Chiara, Lina et Mathis ont pu se détendre avant la grande finale de The Voice Kids. Les six finalistes ainsi que Vitaa, Slimane et Matthew Irons se sont rendus à Efteling afin de faire le plein de sensations fortes. Sur place, ils ont profiter des nombreuses attractions du parc et ont mis leurs coachs au défi de monter sur les plus impressionnantes ! Les derniers candidats de l'aventure ont eu l'occasion de tourner un clip dans l'enceinte du parc. Des images remplies de magie en guise de préambule avant la finale de The Voice Kids !