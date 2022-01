Après son blind, le show continue pour Romain Dos Santos dans The Voice Belgique !

Romain chante "The Show Must Go On" de Queen - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind Auditions... Plus motivé que jamais, Romain chante "Show Must Go On" de Queen sur la scène des Blind Auditions. Christophe Willem est le premier à buzzer. Black M, BJ Scott et Typh Barrow se retournent quelques notes plus tard. Une standing ovation attend Romain à la fin de sa prestation. "Tu t'es attaqué à un monument [...] Tu as un spectre vocal qui est impressionnant" commence Typh en essayant de lui donner des premiers conseils. "J'ai déjà chanté ce titre plus d'une fois, mais je n'ai jamais osé y aller comme toi", commente Christophe. "Tu vas avoir beaucoup de compliments et tu les mérites" surenchéri BJ. Mais Black M, lui aussi, est déterminé à être choisi par le candidat et déclare "Grosse performance, tu occupes bien la scène" avant de se lever pour applaudir à nouveau.