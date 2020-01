Après avoir chanté "Octobre" de Francis Cabrel, Héloïse choisit son coach en tirant au sort !

Lors des Blind Auditions, Héloïse a interprété " Octobre ", un titre de Francis Cabrel sorti en 1994. Un choix qui lui a porté bonheur puisque les trois coachs se sont retournés sur sa prestation. Touchée, Vitaa a comparé la voix d’Héloïse à celle d’une fée. Matthew, quant à lui, a avoué que ça lui plairait de travailler avec elle. Mais c’était sans compter sur l’imagination débordante de Slimane pour récupérer ses talents : il est monté sur scène pour confier quelques secrets dans l’oreille d’Héloïse ! Indécise, elle n’arrivait pas à choisir son coach. Elle a donc fait appel à sa cousine Garance pour l’aider à faire son choix, en vain… Héloïse a décidé de faire une formulette d’élimination et c’est Vitaa qui en est ressortie victorieuse ! Bienvenue dans The Voice Kids, Héloïse !

Héloïse chante "Octobre" de Francis Cabrel - The Voice Kids - Blind 3 - 21/01/2020 Lors des Blind Auditions, Héloïse a interprété " Octobre ", un titre de Francis Cabrel sorti en 1994. Un choix qui lui a porté bonheur puisque les trois coachs se sont retournés sur sa prestation. Touchée, Vitaa a comparé la voix d’Héloïse à celle d’une fée. Matthew, quant à lui, a avoué que ça lui plairait de travailler avec elle. Mais c’était sans compter sur l’imagination débordante de Slimane pour récupérer ses talents : il est monté sur scène pour confier quelques secrets dans l’oreille d’Héloïse ! Indécise, elle n’arrivait pas à choisir son coach. Elle a donc fait appel à sa cousine Garance pour l’aider à faire son choix, en vain… Héloïse a décidé de faire une formulette d’élimination et c’est Vitaa qui en est ressortie victorieuse ! Bienvenue dans The Voice Kids, Héloïse !

Lors des Blind Auditions, Héloïse a interprété " Octobre ", un titre de Francis Cabrel sorti en 1994. Un choix qui lui a porté bonheur puisque les trois coachs se sont retournés sur sa prestation. Touchée, Vitaa a comparé la voix d’Héloïse à celle d’une fée. Matthew , quant à lui, a avoué que ça lui plairait de travailler avec elle. Mais c’était sans compter sur l’imagination débordante de Slimane pour récupérer ses talents : il est monté sur scène pour confier quelques secrets dans l’oreille d’Héloïse ! Indécise, elle n’arrivait pas à choisir son coach. Elle a donc fait appel à sa cousine Garance pour l’aider à faire son choix, en vain… Héloïse a décidé de faire une formulette d’élimination et c’est Vitaa qui en est ressortie victorieuse ! Bienvenue dans The Voice Kids , Héloïse !

Héloïse a 10 ans et vient de Saint-Amand. Elle est l a première voix que vous avez pu découvrir en exclusivité il y a quelques semaines sur Auvio . En dehors de l’école, Héloïse a deux passions : le chant et l’équitation.

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.