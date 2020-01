Antoine séduit Vitaa grâce à Ed Sheeran

Antoine chante "Beautiful People" de Ed Sheeran - The Voice Kids - Blind 2 - 13/01/2020 Lors des blind auditions, Antoine a décidé de chanter un titre de son artiste préféré : "Beautiful People"de Ed Sheeran. Pendant toute sa prestation, Vitaa a longuement hésite avant de buzzer mais Slimane a insisté pour qu’elle le fasse. Finalement, l’atout féminin de ce banc de coach s’est retournée. "C’est un morceau dur, il y a eu des choses imprécises" a commenté la nouvelle coach d’Antoine. Elle poursuit en positivant : "ça manque de rigueur, mais ça se travaille". Après lui avoir poser quelques questions, Vitaa lui a demandé s’il pouvait jouer un autre morceau au piano. Antoine s’est donc mis derrière le clavier et a interprété "Someone you loved" de Lewis Capaldi, de quoi faire regretter Slimane :"Je suis dégoûté". Quoi qu’il en soit, nous retrouverons Antoine lors de l’épreuve des Battles ! Bienvenue dans The Voice Kids, Antoine !