Amos fête son anniversaire en participant aux Blind Auditions de The Voice Kids

Amos chante "Carmen" de Stromae - The Voice Kids - Blind 2 - 13/01/2020 Le jeune garçon de 12 ans a choisi d’interpréter " Carmen " de Stromae. Un titre moderne mais inspiré par l’opéra de Georges Bizet. Dès le deuxième couplet, Matthew et Slimane ont buzzé avec acharnement ! Vitaa a attendu la fin du refrain pour les rejoindre. Slimane n’a pu pas s’empêcher de danser durant toute la prestation d’Amos. Dès la fin, Matthew a commencé à flatter le talent : " C’est aujourd’hui ton anniversaire, mais c’est toi qui nous fait un cadeau incroyable ". Cela n’a pas découragé Slimane qui est allé le rejoindre sur scène et qui est prêt à tout pour le récupérer dans son équipe : "Je suis déjà fan de toi et je sais déjà toutes les chansons qu’on va pouvoir faire ensemble ". Vitaa a essayé d’argumenter, en vain. Slimane et Matthew ont tout fait pour l’empêcher de parler ! La coach féminine a quand même fini par crier victoire : Amos l’a choisie ! Bienvenue dans The Voice Kids, Amos !