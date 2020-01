Alessandro, 12 ans, est le dernier talent à intégrer l'aventure The Voice Kids

C'est avec un tube de son idole qu'Alessandro a décidé de tenté sa chance à The Voice Kids. Lorsqu'il a interprété "7 rings" sur la scène des Blind Auditions, Alessandro a fait se retourner Vitaa. Il est donc le dernier talent sélectionné lors des Blind Auditions et complète l'équipe de Vitaa. Nous retrouverons Adriano lors de l'épreuve des Battles. Bienvenue dans The Voice Kids, Alessandro !

Alessandro a 12 ans et suit des cours de solfège et de chant. Fan d' Ariana Grande et de la série "Desperate Housewives", il comptait prouver qu'il a sa place dans l'aventure The Voice Kids !

