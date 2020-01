Alejandro complète l'équipe de Matthew grâce à une reprise de Céline Dion

Pour son audition sur la scène de The Voice Kids, Alejandro a décidé d'interpréter "Destin" de Céline Dion. Un réel défi qu'il est parvenu à surmonter aisément ! En effet, Matthew est le seul coach à s'être retourné ! Très ému, le jeune candidat a intégré l'équipe du chanteur de Puggy et a ainsi complété son équipe. Matthew a souligné le fait qu'Alejandro ne s'est pas laissé abattre malgré qu'il se soit trompé au début de la chanson ! "Tu peux être fier de toi" a ajouté Matthew. Bienvenu dans The Voice Kids, Alejandro !

Alejandro a 12 ans et vit à Herstal. Participer à The Voice Kids est un véritable rêve pour lui. C'est son grand-père qui lui a donné l'envie de chanter et il espère le rendre fier en participant à The Voice Kids !

