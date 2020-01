A seulement 12 ans, Ilena reprend une chanson "très dure" de Katy Perry

Lors des Blind Auditions, Ilena a interprété "Roar", le tube de l'immense star Katy Perry. Lors de son audition, les coachs ont souligné la difficulté d’interpréter cette chanson. Finalement, Matthew s’est retourné et s’est levé pour applaudir le nouveau membre de son équipe. Ilena était ravie puisque c’est Matthew qu’elle rêvait de voir se retourner. Bienvenue dans l’aventure The Voice Kids, Ilena !

Ilena chante "Roar" de Katy Perry - The Voice Kids - Blind 3 - 21/01/2020 Lors des Blind Auditions, Ilena a interprété "Roar", le tube de l'immense star Katy Perry. Lors de son audition, les coachs ont souligné la difficulté d’interpréter cette chanson. Finalement, Matthew s’est retourné et s’est levé pour applaudir le nouveau membre de son équipe. Ilena était ravie puisque c’est Matthew qu’elle rêvait de voir se retourner. Bienvenue dans l’aventure The Voice Kids, Ilena !

Ilena a 12 ans et vient de Morlanwelz. Elle a appris qu’elle était sélectionnée pour les Blinds lorsqu’elle était au restaurant. Elle ne s’y attendait pas du tout ! L’année dernière, elle a participé à l’émission "N’oubliez pas les paroles" spéciale enfants sur France 2. Ce fut une révélation pour elle : Ilena voulait faire de la scène. C’est pour cette raison qu’elle a participé aux castings de The Voice Kids.

