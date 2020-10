A better place : l'album de Barnabé Deliens (saison 4) et son groupe Barnill Brothers

Il avait marqué la saison 4 de The Voice Belgique avec ses influences folk et sa passion pour les années 60. Depuis 2015 Barnabé continue sa passion en s’exprimant à travers ses instruments et ses compositions. Cet ingénieur industriel est également enseignant.

Et c’est avec un autre professeur de math qu’il s’est associé il y a quelques années pour créer le groupe Barnill Brother. Un groupe guidé par l’amour que partagent Barnabé Deliens et Ruben Hillewaere pour les artistes comme Paul Simon, Bob Dylan, Neil Young ou Crosby Stills & Nash. L’ambiance folk, guitares et blues émane des sons de ce duo ! Un groupe belge mais qui emmène l’auditeur. Comme dans un bar intimiste du New York des années 60 par exemple.

Pour cette rentré 2020, le groupe sort "A better Place" leur premier album produit par le talentueux Gertjan Van Hellemont (Douglas Firs, The Bony King of Nowhere), et enregistré par Jan Chantrain (Balthazar, Gabriel Rios).