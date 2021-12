10 ans plus tard, le premier gagnant de The Voice Belgique fait une incroyable surprise aux coachs et au public !

Cette surprise marquait le début de la saison anniversaire de The Voice Belgique . Qui sera le dixième vainqueur du plus grand concours de chant du pays ? Une chose est sûre, il se cache parmi les talents sélectionnés lors des Blind Auditions.

"10 ans, déjà. Je suis terriblement heureux d’être là pour l’anniversaire de The Voice. C’est une aventure qui a littéralement marqué ma vie. J’en suis, à tout jamais, reconnaissant. Merci pour tout", c’est avec ces quelques mots que Roberto débute sa surprise sur la scène des Blind avant d’entamer la célèbre chanson "Le Blues du Businessman" de la comédie musicale Starmania. Dès les premières notes, les quatre coachs se retournent, comme lors de sa prestation en saison 1. Après une standing ovation à la fin de sa prestation, Fanny Jandrain le rejoint sur scène car Mosimann, coach de Roberto lors de la première saison, avait également une surprise pour son ancien talent. En duplex, le producteur et légendaire coach s’est remémoré les beaux souvenirs de cette aventure.

Il y a 10 ans, le jeune Roberto Bellarosa se présentait aux Blind Auditions de cette nouvelle émission musicale. A seulement 17 ans, il était loin de se douter du succès qu’il l’attendait. En auditionnant avec la chanson "You Give me something" de James Morisson, le candidat avait provoqué une véritable tornade sur le plateau de The Voice. Un parcours sans faute qui l’a emmené jusqu’en finale de cette première saison. Roberto a marqué l’histoire en devenant le premier vainqueur de The Voice Belgique . Ensuite, Roberto avait représenté la Belgique au Concours Eurovision de la chanson en 2013, en offrant une très belle place à notre pays au classement international.

"Incroyable, c’est comme si c’était hier. Après 10 ans, tellement de souvenirs qui se réveillent en moi", Roberto Bellarosa remonte sur la scène des Blind Auditions pour la première fois depuis sa première participation en 2011. Il y a 10 ans, ce jeune candidat remportait la première saison de The Voice Belgique . Aujourd’hui, pour fêter l’anniversaire du programme, il a décidé de réaliser une surprise au public et aux quatre coachs de la saison 10 du programme qui a lancé sa carrière d’artiste.

Ce mardi 28 décembre avait lieu la première session des Blind Auditions de la saison 10 de The Voice Belgique sur La Une et Auvio . Pour démarrer cette saison anniversaire, un ancien candidat emblématique du programme a fait une surprise à Typh Barrow , BJ Scott , Black M , Christophe Willem et au public.

10 ans plus tard, Roberto Bellarosa repasse son blind sur la scène de The Voice Belgique © Arno Partissimo

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.