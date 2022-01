10 ans plus tard, Andrea retente sa chance aux Blind Auditions de The Voice Belgique

Andrea chante "You're Still The One" de Shania Twain - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind... Pour son audition derrière les fauteuils des coachs, Andrea chante "You’re Still The One" de Shania Twain, la chanson préférée de son enfance. Un titre de la diva canadienne sorti en 1998. Christophe Willem et Black M, se rendent compte qu’ils ont aussi affaire à une grande diva et se retournent. Après une bataille de plus entre ces deux coachs, c’est Black M qui est finalement choisi par Andrea. Direction les K.O !