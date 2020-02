Ian Somerhalder (Vampire Diaries) et Nikki Reed (Twilight) : Leur vie loin des tapis rouges

“Mon partenaire. Nous sommes mariés depuis trois ans déjà. Et on fête ça de la plus parfaite des manières. Rien de chic ou de sophistiqué. Juste nous et notre bébé. Un rendez-vous en pleine nature, simple, exactement comme notre histoire a commencé. Santé à nous pour ce nouveau chapitre de notre vie, qu’il soit rempli d’un amour encore plus profond qu’il ne l’est déjà. Je t’aime, ta petite amie, la mère de ton enfant, ta meilleure amie pour la vie.”