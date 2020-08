Valter et l'histoire du Carol'or

Cette semaine, Jonathan et l'équipe de Temps Mieux sont allés se poser à Charleroi, passage de la Bourse à Livre ou Verre. Un bar-bouquinerie qui propose à ses visiteurs de payer en Carol'or.



Le Carol'or...qu'est-ce que c'est ?

C'est une monnaie locale et citoyenne qui est utilisée par plus de 170 commerçants dans tout le Grand Charleroi. Il existe en version papier et, depuis peu, en version numérique.

Valter a contribué à créer le Carol'or et oeuvre chaque jour à le développer avec l'aide des autres membres de l'asbl.

Dépenser ces Carol'or, c'est aussi une action de soutient et de solidarité avec les producteurs locaux. Les producteurs, les restaurateurs et les commerçants les échangent même entre eux. Cette monnaie, une fois dans vos mains, va circuler rapidement, trois à quatre fois plus rapidement que l'Euro. Et vous aurez la certitude qu'elle fera vivre votre ville et vos commerces locaux.

