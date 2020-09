Totemus : une chasse au trésor pour découvrir votre région

Cette année plus que jamais, les Belges ont appris à (re) découvrir leur région, ou la région d’à côté. Un tourisme de proximité qu’a décidé de développer Benjamin Pirson, le concepteur de Totemus. Une application qui propose des chasses au trésor à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching. Une aventure familiale, conviviale qui a su trouver l’équilibre entre balade, culture et découverte.

Si, au départ, Totemus proposait des événements ponctuels qui plus des courses au trésor où le premier arrivé au totem raflait la mise, Benjamin a décidé de faire évoluer l’idée. Car la course laisse peu de temps à la découverte de la région.

En pratique, Totemus, c’est quoi ?

C’est une application à télécharger gratuitement qui propose actuellement 21 chasses au trésor dans 4 provinces wallonnes. Vous choisissez votre parcours, vous vous géolocalisez au point de départ et c’est parti ! Vous enchaînerez les énigmes pour aller de point d’intérêt en point d’intérêt… jusqu’au totem final.