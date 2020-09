The Lemon Spoon ou comment Caroline a twisté sa vie vers plus d’éco responsabilité

Caroline a vécu 3 ans à Barcelone et le déclic vers une vie plus écoresponsable s’est opéré quand elle est revenue en Belgique.

Ça a commencé par l’alimentation, elle partageait ses recettes avec son entourage et avait tendance à mettre du citron un peu dans tout. D’où le nom "The Lemon Spoon ", cette petite touche acide certes mais qui met du peps dans la vie. Cela symbolisait parfaitement sa transition ; c’est qu’au début, sortir de sa zone de confort n’est pas agréable… comme quand on mord dans un citron pour la première fois. Puis on s’y fait, on découvre toutes les vertus que ça a et on finit même par aimer ça !

C’est donc par la cuisine qu’elle a entamé le chemin vers une vie plus éco responsable. Rapidement, sa consommation de vêtement a suivi. La ville de Barcelone est riche en enseignes de "fast fashion" et Caroline a décidé de ne plus les fréquenter.

Aujourd’hui, The Lemon Spoon, ce n’est plus " juste " un blog, c’est une équipe de 6 personnes qui travaillent pour le moment sur un nouveau projet : la sortie d’un livre, aboutissement d’un long cheminement.

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une et à retrouver sur RTBF Auvio.