Temps Mieux : rendez-vous ce dimanche à Tournai

Pour ce deuxième numéro, l’équipe de Temps Mieux s’est posée dans la ville aux cinq clochers. Tournai renferme un endroit hors du commun, un petit monde à part : La Pépinière. Un lieu d’échange, de création, de rencontre d’où se dégage par-dessus tout la positivité. L’homme à l’initiative de ce projet, c’est Yvan Persoon. Il a trouvé que ce site, qui était anciennement une école, avait un potentiel fou et il a voulu créer un endroit de rassemblement, de partage chacun pourrait laisser à l’extérieur les mauvais côtés de la société. À la Pépinière, tout est basé sur le partage et la confiance. Tout le monde est le bienvenu, le jardin accessible à tous. On peut y trouver des framboises, des cassis, mais aussi des tomates, des courgettes, de la roquette…

On peut également trouver une énorme grainothèque gérée de main de maître par Dom. Il y a des centaines de variétés de graines. Durant le confinement, beaucoup de Belges se sont d’ailleurs lancés dans la création d’un potager. La grainothèque a fourni des semis à près de 300 familles dans un rayon de 25 km autour de Tournai.

Pour essaimer, les membres de La Pépinière mettent sur pied des projets concrets et réalistes, joyeux et utiles aux citoyens.

Le projet de la Pépinière vous intéresse ? Allez jeter un coup d’œil… et rendez-vous ce dimanche 12 juillet, dès 12h20, sur la Une !