Temps Mieux : rendez-vous ce dimanche à Spa !

"Temps mieux !" est le magazine inédit des infos pratiques et des initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer chaque dimanche matin à 12h20 sur la Une.

Ce dimanche 5 juillet, pour la première de l'été, l'équipe de Temps Mieux posera ses valises dans le domaine à la ferme de Desnié

Au programme :

Le défi mobilité : Jonathan Bradfer se rendra sur les lieux en vélo électrique grâce à un système de location situé aux abords de l'office de tourisme.

Nous irons avec vous à la rencontre de Cécile, maraîchère en permaculture à la ferme où nous découvrirons comment, grâce à la permaculture, un endroit peu propice aux récoltes peut se révéler plein de potentiel. Depuis novembre 2019, une coopérative a été créée : elle permet d'atteindre une taille respectable (ce qui permet au projet d'être pérenne et rentable), elle permet une diversification de l'offre (et donc de fournir aux restaurateurs locaux des fruits, des légumes mais aussi du fromage ou de la viande), et enfin, elle permet un certain confort aux membres de la coopérative et une certaine flexibilité.

Nous rencontrerons également deux acteurs locaux : Renaud Schoutede, éleveur et producteur de fromage de brebis au lait bio et Isabelle Gieiling, multi-passionnée dans l'âme, qui après quatre années passées dans une grande multinational a un déclic...

Nous irons également à la rencontre d'Eric Luyckx, formateur en permaculture, et Kalbut Dsgn, un artiste et un as de la récup' dont l'atelier se trouve en plein cœur de la Cité Ardente

Rendez-vous ce dimanche sur la Une !