Temps Mieux à Tournai – L’initiative d’Yvan Persoon

Agronome de formation et chef d’entreprise, Yvan a aussi beaucoup voyagé. Il a découvert d’autres personnes, d’autres cultures et a décidé de donner davantage de sens à sa vie. Revenir à plus de bon sens.

Il y a 3 ans, il achète une ancienne école et, sur le trottoir, il défriche une bande de terre pour en faire un potager en cueillette libre. Il fait l’inauguration de ce potager en invitant les voisins à un apéro. Les habitants de la rue ont accroché au principe… la Pépinière était née et elle a peu à peu contaminé positivement le quartier. Ce projet, en plus de semer les graines de la transition et du changement crée du lien entre les habitants.

Le but des co-créateurs c’est d’essaimer ces idées de changement. Cela étonne parfois les gens mais à la Pépinière, la gratuité est un élément essentiel. Tout est basé sur le partage et l’entraide. La personne à qui on donne des graines fait pousser des plants qu’elle pourra partager avec les autres. Le don, l’échange, la gratuité… plus qu’un projet, c’est une véritable philosophie de vie pour tous ceux qui y prennent part.

