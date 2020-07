Temps Mieux à Spa - Concours

Le domaine de Bérinzenne se situe sur les hauteurs de Spa. Il offre un lieu de promenade extraordinaire à travers la Fagne. Vous pourrez grimper sur la tour de Malchamps au sommet de laquelle vous aurez une vue à 360° sur toute la région. Il y a de nombreuses balades à faire et notamment celle sur caillebotis accessible aux plus jeunes et aux moins jeunes. Vous pourrez admirer les paysages de bruyères et de tourbières typiques de la région. C’est l’endroit par excellence où vous pourrez vivre un moment en harmonie avec la nature. Vinciane est coordinatrice pédagogique au CRIE de Spa mais c’est aussi une guide passionnée et passionnante.